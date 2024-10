Dl Paesi Sicuri diventa emendamento al dl Flussi. Le opposizioni all'attacco (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Gravissimo". "Lede le prerogative del Parlamento". Le opposizioni attaccano il governo per una scelta che impedirebbe la discussione sul provvedimento sui Paesi Sicuri Ilgiornale.it - Dl Paesi Sicuri diventa emendamento al dl Flussi. Le opposizioni all'attacco Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Gravissimo". "Lede le prerogative del Parlamento". Leattaccano il governo per una scelta che impedirebbe la discussione sul provvedimento sui

Dl Paesi Sicuri diventa emendamento al dl Flussi. Le opposizioni all'attacco

"Gravissimo". "Lede le prerogative del Parlamento". Le opposizioni attaccano il governo per una scelta che impedirebbe la discussione sul provvedimento sui Paesi Sicuri ...

Decreto Paesi sicuri diventa emendamento a dl Flussi

Il decreto Paesi sicuri, in esame al Senato, confluirà in un emendamento al dl Flussi che sarà in esame in Aula alla Camera il prossimo 21 novembre. È quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo del ...

Il decreto Paesi sicuri diventa un emendamento al decreto Flussi, protesta delle opposizioni: ‚ÄúVogliono nasconderlo, Parlamento umiliato‚ÄĚ

Alla Camera il prossimo 21 novembre. La replica del governo: ‚ÄúSono provvedimenti affini, giusto esaminarli insieme‚ÄĚ ...

Migranti, decreto Paesi sicuri diventa emendamento al dl Flussi: è polemica

Il dossier migranti continua a far discutere. Il decreto Paesi sicuri verrà trasformato dal governo in un emendamento al dl Flussi, che andrà all'esame ...