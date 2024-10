Quifinanza.it - Da Eni a Heineken fino all’ex Ilva: tutte le aziende che compaiono nell’inchiesta su Equalize

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tra i clienti di, l’azienda attraverso la quale Enrico Pazzali e Carmine Gallo avrebbero avuto accesso alle banche dati dello Stato per spiare i dati di alcuni cittadini, c’erano anche molte grandi società italiane. Nelle carte dell’inchiestaAcciaierie d’Italia, che sarebbe l’ex, Barilla e soprattutto Eni. La società petrolifera controllata dallo Stato avrebbe utilizzato i servizi disu iniziativa del suo capo per gli affari legali, Stefano Speroni, ora indagato. La società ha risposto alle accuse dicendo di non essere stata a conoscenza dell’origine illegale del servizio offerto da. La società di Pazzali e Gallo infatti forniva anche prodotti completamente legali, come la bonifica di ambienti da dispositivi per la registrazione di video e audio, richiesta anche dalla squadra di calcio della Roma.