Carmen Russo fuori dal Grande Fratello la verità su Enzo Paolo Turchi e la crisi | c’è stata una svolta

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ancora dentro il. Per qualche giorno lei, a sua volta ex concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, lo ha raggiunto nella casa ma ora è tornata alla sua vita e soprattutto alla loro amatissima figlia Maria. Era entrata solo per una sorpresa all’inizio, poi vista la situazione è re. Perché la storia d’amore traedha vissuto un momento di profondaproprio in diretta. In breve, dopo giorni di sconforto, il coreografo aveva preso la difficile decisione di lasciare ile Signorini aveva quindi pensato di mandare in soccorso la moglie per farlo ragionare e rimanere. Leggi anche: “Adesso basta, non è giusto”.