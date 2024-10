Brescia lancia la prima edicola inclusiva: un progetto per l’integrazione sociale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ottima notizia arriva da Brescia, dove ha appena aperto i battenti la prima edicola inclusiva, situata nel parco di Viale Rebuffone, noto simbolo della Mille Miglia storica. Questo innovativo progetto, partorito dalla volontà del gruppo Editoriale Bresciana, mira a combattere la chiusura dei punti vendita storici e, contemporaneamente, a promuovere l’inclusione sociale per i giovani disabili. La gestione dell’edicola è stata affidata alla cooperativa La Mongolfiera, che ha trovato in questa iniziativa l’opportunità per rispondere a un bisogno concreto della comunità. Un’iniziativa che risponde a un bisogno concreto La scelta di aprire un’edicola inclusiva nasce da una necessità evidente per il quartiere di Brescia, che da tempo lamentava l’assenza di un punto di riferimento per la distribuzione di giornali e riviste. Gaeta.it - Brescia lancia la prima edicola inclusiva: un progetto per l’integrazione sociale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ottima notizia arriva da, dove ha appena aperto i battenti la, situata nel parco di Viale Rebuffone, noto simbolo della Mille Miglia storica. Questo innovativo, partorito dalla volontà del gruppo Editorialena, mira a combattere la chiusura dei punti vendita storici e, contemporaneamente, a promuovere l’inclusioneper i giovani disabili. La gestione dell’è stata affidata alla cooperativa La Mongolfiera, che ha trovato in questa iniziativa l’opportunità per rispondere a un bisogno concreto della comunità. Un’iniziativa che risponde a un bisogno concreto La scelta di aprire un’nasce da una necessità evidente per il quartiere di, che da tempo lamentava l’assenza di un punto di riferimento per la distribuzione di giornali e riviste.

A Brescia inaugurata la prima edicola inclusiva

È nata a Brescia, nel parco di Viale Rebuffone dove da sempre prende il via la Mille Miglia storica, la prima edicola inclusiva. (ANSA) ...

La prima edicola non si scorda mai Un mestiere duro, ormai in via di estinzione, quello dell'edicolante. In Lombardia uno su cinque ha chiuso dal 2019. Eppure il suo buongiorno al mattino resta ...

