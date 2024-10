Atp Finals | Grand Opening Show con Sinner Bolelli e Vavassori

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Jannik, Simonee Andreasaranno gli ospiti deldelle Atpdi Torino. L'8 novembre, a partire dalle ore 21.00, verrà inaugurato ufficialmente il torneo di tennis più atteso dell'anno.scenderanno in campo al fianco di trei protagonisti della musica italiana, Blanco, Madame e Marco Mengoni, e del conduttore Alessandro Cattelan. Il campo della Inalpi Arena si trasformerà per l'occasione in un inedito palcoscenico. All'evento parteciperà anche la coppia di produttori multiplatino diai hit del panorama musicale italiano Zef&Marz, a cui sarà affidato il DJ Set finale.