Butac.it - Accade in un ospedale di Firenze nel 2024

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci è stato segnalato un video apparso su TikTok ma che circola in forma virale via WhatsApp e altri canali anche grazie al sostegno di alcuni wannabe politici, appartenenti a ItalExit e altri micropartiti sovranisti. Il video è questo: Per chi non avesse voglia di ascoltarlo ve lo riassumiamo noi: si sente la telefonata di una donna disperata che racconta di come le abbiano fatto trovare la salma della sua mamma dopo il decesso. Nella telefonata viene fatto capire che non sia stata permessa la vestizione della deceduta, come se fosse vietato a prescindere. Noi non sappiamo cosa sia successo nel caso specifico, non avendo dettagli oltre a quell’audio, ma quello che sappiamo sono le regole della regione Toscana operative dal 2021, su come comportarsi nel caso ci si trovi di fronte a un decesso da COVID-19.