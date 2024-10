WWE: The Rock a WrestleMania ancora possibile, smentite sui rumor che lo volevano assente certo (Di martedì 29 ottobre 2024) L’apparizione non programmata a Bad Blood The Rock ha fatto un’apparizione a sorpresa durante WWE Bad Blood. Secondo quanto riportato da Fightful Select, questa presenza non era stata pianificata con largo anticipo, ma la possibilità è diventata concreta nelle settimane precedenti all’evento, portando alla modifica del main event con il tag team match tra Roman Reigns e Cody Rhodes. La conferma definitiva della sua presenza è arrivata solo pochi giorni prima dello show. La smentita via social Su Instagram, The Rock ha voluto chiarire la sua posizione riguardo le voci sulla sua assenza da WrestleMania: “Non date retta a quelle stronzate”. Fonti della WWE hanno confermato a Fightful che la compagnia rimane una priorità per la star. Zonawrestling.net - WWE: The Rock a WrestleMania ancora possibile, smentite sui rumor che lo volevano assente certo Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024) L’apparizione non programmata a Bad Blood Theha fatto un’apparizione a sorpresa durante WWE Bad Blood. Secondo quanto riportato da Fightful Select, questa presenza non era stata pianificata con largo anticipo, ma la possibilità è diventata concreta nelle settimane precedenti all’evento, portando alla modifica del main event con il tag team match tra Roman Reigns e Cody Rhodes. La conferma definitiva della sua presenza è arrivata solo pochi giorni prima dello show. La smentita via social Su Instagram, Theha voluto chiarire la sua posizione riguardo le voci sulla sua assenza da: “Non date retta a quelle stronzate”. Fonti della WWE hanno confermato a Fightful che la compagnia rimane una priorità per la star.

