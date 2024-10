Usa 2024, Vance al raduno di Saginaw: “I democratici hanno definito i loro concittadini ‘nazisti e fascisti’ “ (Di martedì 29 ottobre 2024) A una settimana dal giorno delle elezioni, il candidato repubblicano alla vicepresidenza JD Vance, durante il raduno di Saginaw, in Michigan, ha attaccato duramente la campagna democratica, colpevole a detta sua di aver definito i propri concittadini “nazisti e fascisti“. Il riferimento è alle critiche lanciate dal candidato democratico alla vicepresidenza Tim Walz, il quale ha paragonato l’ultimo comizio di Trump al Madison Square Garden di New York a un “evento nazista del 1939“. “È vergognoso perché in questa stanza ci sono persone che hanno nonni, genitori o che hanno combattuto loro stessi nella Seconda Guerra Mondiale. Ho incontrato un veterano della Seconda Guerra Mondiale letteralmente dieci minuti fa, 15 minuti fa”, ha detto Vance indicando un veterano tra il pubblico. Lapresse.it - Usa 2024, Vance al raduno di Saginaw: “I democratici hanno definito i loro concittadini ‘nazisti e fascisti’ “ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A una settimana dal giorno delle elezioni, il candidato repubblicano alla vicepresidenza JD, durante ildi, in Michigan, ha attaccato duramente la campagna democratica, colpevole a detta sua di averi propri“nazisti e fascisti“. Il riferimento è alle critiche lanciate dal candidato democratico alla vicepresidenza Tim Walz, il quale ha paragonato l’ultimo comizio di Trump al Madison Square Garden di New York a un “evento nazista del 1939“. “È vergognoso perché in questa stanza ci sono persone chenonni, genitori o checombattutostessi nella Seconda Guerra Mondiale. Ho incontrato un veterano della Seconda Guerra Mondiale letteralmente dieci minuti fa, 15 minuti fa”, ha dettoindicando un veterano tra il pubblico.

