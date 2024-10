Dailyshowmagazine.com - UmbriaLibri 2024: Gran Finale con Irvine Welsh e Selvaggia Lucarelli. Angelo Mellone: “Successo Straordinario, Pronti a Crescere”

(Di martedì 29 ottobre 2024) La giornata conclusiva dia Perugia ha visto protagonisti il celebre scrittore scozzesee la giornalista. La Sala dei Notari ha accolto un pubblico entusiasta, in coda anche dopo ildell’incontro con Fabio Volo, per ascoltare l’autore di Trainspotting ein un dialogo sulle nuove dinamiche sociali.: “La Socialità è in Pericolo, Eventi comeSono Vitali”ha presentato il suo ultimo libro Resolution, pubblicato da Guanda. Parlando dei suoi lettori, ha commentato: “È difficile avere aspettative, ogni lettore vive il testo attraverso la propria esperienza. Credo che la socialità oggi sia in pericolo, perché i social ci hanno isolato. Eventi comesono fondamentali: creano connessioni reali, essenziali per riavvicinare le persone in modo concreto.