The Stranger, la storia vera dietro al film: chi è Henry Teague? (Di martedì 29 ottobre 2024) The Stranger, la storia vera dietro al film: chi è Henry Teague? All’inizio del cupo e avvincente thriller di Netflix The Stranger, le parole “basato su una storia vera” lampeggiano sullo schermo. Alla fine del film, gli spettatori vorranno probabilmente saperne di più su quella storia vera e su quanto il film la rispecchi. Per prima cosa, è bene sapere che parliamo del thriller australiano del 2022 scritto e diretto da Thomas M. Wright. L’attore inglese Sean Harris interpreta Henry Teague, un uomo sospettato del rapimento e dell’omicidio di un adolescente. L’attore australiano Joel Edgerton, anche tra i produttori del film, interpreta invece Mark Frame, un poliziotto sotto copertura incaricato di scoprire la verità su Teague anni dopo il crimine. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 29 ottobre 2024) The, laal: chi è? All’inizio del cupo e avvincente thriller di Netflix The, le parole “basato su una” lampeggiano sullo schermo. Alla fine del, gli spettatori vorranno probabilmente saperne di più su quellae su quanto illa rispecchi. Per prima cosa, è bene sapere che parliamo del thriller australiano del 2022 scritto e diretto da Thomas M. Wright. L’attore inglese Sean Harris interpreta, un uomo sospettato del rapimento e dell’omicidio di un adolescente. L’attore australiano Joel Edgerton, anche tra i produttori del, interpreta invece Mark Frame, un poliziotto sotto copertura incaricato di scoprire la verità suanni dopo il crimine.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, cosa sapere sul film stasera in tv, ispirato a una, la recensione: un ambiguo (e riuscito) thriller tratto da una: La sconcertantedietro al film di Rai 4; Stasera in tv: "" su Rai 3; Sean Harris è "";Strangers: il film è basato su un episodio realmente accaduto; Leggi >>>

The Stranger, la recensione: un ambiguo (e riuscito) thriller tratto da una storia vera

(movieplayer.it)

Al centro di The Stranger un vagabondo che si ritrova a collaborare con una misteriosa organizzazione criminale e un componente della banda che lo prende sotto la sua ala. Con Sean Harris e Joel Edger ...

The Stranger, cosa sapere sul film stasera in tv, ispirato a una storia vera

(tg24.sky.it)

In prima tv su Rai 4, il crime thriller australiano con protagonista Joel Edgerton si ispira al libro The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe's Killer, incentrato sulle ...

Il film “The Stranger” stasera su Rai 4: la trama

(corrierenazionale.it)

Il film “The stranger” di Thomas M. Wright, tratto da una storia vera, in onda in prima serata su Rai 4: ecco la trama Dopo il debutto al Festival di Cannes e lo streaming su Netflix, il film di ...

Questa terribile storia vera su Netflix ha fatto stare male fisicamente male chi l’ha vista

(bestmovie.it)

Una delle ultime aggiunte su Netflix ha scioccato gli spettatori di tutto il mondo per la terribile storia vera che racconta.