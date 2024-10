Lanazione.it - Sociale: approvato in Giunta il Bonus Anziani 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pisa, 29 ottobreinilche prevede lo stanziamento di 410mila euro per l’erogazione di un contributo una tantum a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. “Siamo determinati a proseguire il nostro lavoro per offrire sostegno e vicinanza alle persone più vulnerabili – afferma l’assessore alle politiche sociosanitarie, Giovanna Bonanno – Per questo abbiamo scelto di destinare anche quest’anno oltre 400mila euro a favore delle famiglie pisane, affinché non affrontino da sole le difficoltà e i costi elevati legati all’assistenza di una persona anziana non autosufficiente. È una misura volta a migliorare la vita di chi ne ha più bisogno attraverso un contributo una tantum, che permetta loro di vivere serenamente a casa propria.