Slogan nazifascisti in terza media: video sul web, raffica di sospensioni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ancona, 29 ottobre 2024 – Studenti disospesi in una scuola di Ancona: uno avrebbe preso il libro del professore e, dopo essere salito in piedi sul banco, l’avrebbe strappato inneggiando a personaggi e simboli del nazifascismo, altri lo avrebbero ripreso col telefonino e poi avrebbero postato ilsui social. Sanzioni ‘leggere’ e soprattutto da valutare quelle comminate dal consiglio di classe: il protagonista del gesto oltraggioso se la sarebbe cavata con un solo giorno di sospensione, mentre ad almeno due compagni (tutta la classe, tranne alcune eccezioni, è stata sentita dalla dirigente di plesso e da quella dell’istituto comprensivo) è andata molto peggio, con sospensione di una settimana. Letemporali, tutte con obbligo di frequenza a scuola, dovrebbero partire dopo il ponte dei santi e dei defunti, dal 4 novembre in poi.