Liberoquotidiano.it - Se a inchiodare il regime iraniano ci pensa (anche) un film

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ci voleva l'intuizione e la sensibilità del pubblico, alla Festa del Cinema di Roma, appena conclusa, per riconoscere l'impatto emozionale suscitato nello spettatore da Leggere Lolita a Teheran (al cinema dal 21 novembre), tratto dall'omonimo best seller autobiografico di Azar Nafisi, iraniana, docente di letteratura inglese, che nel 1997 aveva lasciato il suo paese, con il consolidarsi della dittatura di Khomeyni, seguita alla cacciata dello Scià. Coprodotto dalla Rai, ilavrebbe meritatodi più del premio speciale della giuria, assegnato alle sette protagoniste, tutte attrici iraniane residenti all'estero. Ma è come se intorno alaleggiasse il silenzio complice del politicamente corretto, forse soltanto perchè il regista, Eran Riklis, è israeliano, per alcuni oggi purtroppo una colpa.