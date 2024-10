Sciopero trasporti 8 novembre 2024, bus, metro e tram fermi: orari e modalità nelle varie città (Di martedì 29 ottobre 2024) Se ottobre è stato un mese difficilissimo per i trasporti, novembre potrebbe non essere da meno. Venerdì 8 novembre è infatti previsto un nuovo Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di 24 ore. Attenzione che non ci saranno fasce di garanzia. È prevista inoltre una manifestazione nazionale che si terrà a Roma nella mattina davanti al Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture. È il terzo Sciopero nazionale dei mezzi pubblici di 24 ore nel giro di pochi mesi. Vediamo nel dettaglio come si svolge il blocco dei mezzi nelle principali città. Sciopero 8 novembre 2024: le motivazioni Venerdì 8 novembre nuovo Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di 24 ore, senza fasce di garanzia, proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro. Quifinanza.it - Sciopero trasporti 8 novembre 2024, bus, metro e tram fermi: orari e modalità nelle varie città Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Se ottobre è stato un mese difficilissimo per ipotrebbe non essere da meno. Venerdì 8è infatti previsto un nuovonazionale del trasporto pubblico locale della durata di 24 ore. Attenzione che non ci saranno fasce di garanzia. È prevista inoltre una manifestazione nazionale che si terrà a Roma nella mattina davanti al Ministero deie delle Infrastrutture. È il terzonazionale dei mezzi pubblici di 24 ore nel giro di pochi mesi. Vediamo nel dettaglio come si svolge il blocco dei mezziprincipali: le motivazioni Venerdì 8nuovonazionale del trasporto pubblico locale della durata di 24 ore, senza fasce di garanzia, proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro.

Prove generali di disordini: la giornata di ieri, per i romani, è stata solo un preludio dell’8 novembre: quando uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale fermerà bus ...

Per venerdì 8 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale

Per venerdì 8 novembre i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, per chiedere il rinnovo del co ...

Dopo un lunedì nero, quello di ieri, a Roma (e non solo) sarà di nuovo sciopero dei trasporti, ma stavolta senza fasce di garanzia. E questo vuol dire che non ci saranno degli orari, nei quali i mezzi ...

Stop al trasporto pubblico. I sindacati annunciano l’iniziativa per chiedere il rinnovo del contratto collettivo ma anche per “aprire una riflessione” su un sistema di mobilità collettiva a rischio “s ...