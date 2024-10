Ilgiorno.it - "San Narciso di Gerusalemme: vescovo, santo e miracolista"

(Di martedì 29 ottobre 2024) San: la luce diIl 29 ottobre la Chiesa Cattolica celebra Sandinel II secolo. La sua vita è avvolta in un alone di miracoli e leggende che ne hanno fatto una figura di grande interesse nella storia del cristianesimo. La sua santità non deriva solo dalle sue azioni terrene, ma anche dalla sua capacità di ispirare fede e devozione tra i fedeli. Chi era San? Sannacque attorno all'anno 99 d.C. e divennedinel 180 d.C. La sua lunga vita, si narra che visse fino a oltre 116 anni, fu segnata da un'intensa attività pastorale e da numerosi miracoli. Uno dei più noti è la trasformazione dell'acqua in olio durante una Veglia Pasquale, un segno che molti interpretarono come una manifestazione della sua santità.