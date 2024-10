Ponsacco: avviata la sostituzione di 6.300 contatori dell'acqua (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo i comuni di Pisa e Cascina, ha preso il via anche a Ponsacco il programma predisposto da Acque per la sostituzione massiva dei contatori dell’acqua. A essere coinvolte, circa 6.300 utenze. Il gestore idrico del Basso Valdarno sta provvedendo alle attività tramite aziende fornitrici Pisatoday.it - Ponsacco: avviata la sostituzione di 6.300 contatori dell'acqua Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo i comuni di Pisa e Cascina, ha preso il via anche ail programma predisposto da Acque per lamassiva dei. A essere coinvolte, circa 6.300 utenze. Il gestore idrico del Basso Valdarno sta provvedendo alle attività tramite aziende fornitrici

