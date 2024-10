Pensionata trovata morta al cimitero, l'autopsia conferma: non c'è stata aggressione (Di martedì 29 ottobre 2024) L'autopsia ha confermato che la morte di Giuliana Leccese, 75 anni, è avvenuta per asfissia da confinamento, causata dalla mancanza di ossigeno dovuta alle tre buste di plastica che aveva in testa. Il corpo è stato trovato privo di vita sabato pomeriggio, davanti alla cappella di famiglia nel Chietitoday.it - Pensionata trovata morta al cimitero, l'autopsia conferma: non c'è stata aggressione Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'hato che la morte di Giuliana Leccese, 75 anni, è avvenuta per asfissia da confinamento, causata dalla mancanza di ossigeno dovuta alle tre buste di plastica che aveva in testa. Il corpo è stato trovato privo di vita sabato pomeriggio, davanti alla cappella di famiglia nel

