Pallone d’Oro, Kompany si schiera con Rodri: «Lo conosco bene, è un giocatore fantastico, come Vinicius, la giuria…» (Di martedì 29 ottobre 2024) Pallone d’Oro 2024: le parole di Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, sulla vittoria di Rodri del Manchester City Ha creato dibattito se non scalpore la decisione di assegnare il Pallone d’Oro 2024 a Rodri, centrocampista del Manchester City invece che a Vinicius. Mentre il Real Madrid e i compagni del brasiliano hanno protestato platealmente, Calcionews24.com - Pallone d’Oro, Kompany si schiera con Rodri: «Lo conosco bene, è un giocatore fantastico, come Vinicius, la giuria…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024)2024: le parole di Vincent, tecnico del Bayern Monaco, sulla vittoria didel Manchester City Ha creato dibattito se non scalpore la decisione di assegnare il2024 a, centrocampista del Manchester City invece che a. Mentre il Real Madrid e i compagni del brasiliano hanno protestato platealmente,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:d'Oro,si schiera: "Rodri giocatore fantastico. La giuria fa le votazioni";sulle critiche dopo il flop con il Barça: “Siamo rimasti calmi. Non possiamo cambiare il pa ...; Real Madrid, Vinicius dopo ild'Oro a Rodri: "Sono impreparati"; Per la prima volta nella storia ild'Oro non è andato a un calciatore; VincentRiceve Sostegno dal FC Bayern Durante la Mini-Criisi Iniziale; Bayern col pilota automatico: 5-0 al Bochum e primo posto in classifica; Leggi >>>

Pallone d'oro, da Lautaro a Dovbyk: come si sono piazzati gli "italiani"

(msn.com)

Calciatrici e calciatori della Serie A premiati a Parigi in occasione della cerimonia di stasera: settimo il capitano dell'Inter ...

Gli organizzatori del Pallone d’Oro spiegano perché il premio non è andato a Vinicius

(fanpage.it)

Il caporedattore di France Football, la rivista che organizza dal 1956 il Pallone d'Oro, ha spiegato perché il prestigioso premio quest'anno non è andato ...

Oggi il Pallone d’Oro 2024, Vinicius Junior e Aitana Bonmati i due favoriti

(rainews.it)

Il brasiliano è stato uno dei grandi artefici della stagione del Real Madrid che ha conquistato Liga, Supercoppa e Champions. La spagnola del Barcellona vincendo confermerebbe che le azulgrana sono su ...

Pallone d'Oro 2024, vince Rodri: "È la vittoria della Spagna e della normalità"

(sport.sky.it)

Grande emozione per il centrocampista, che si aggiudica il Pallone d'Oro 2024: "Questa è la vittoria del calcio spagnolo. Lo dedico a chi non l'ha vinto in passato come Xavi, Iniesta e Casillas. Lo me ...