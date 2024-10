Puntomagazine.it - Omicidio di Aurora: arrestato il fidanzato 15enne mentre si Attende l’autopsia

(Di martedì 29 ottobre 2024) La famiglia della giovane chiede giustizia,le indagini si intensificano dopo la caduta dal palazzo. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza hanno effettuato un arresto significativo riguardo al caso dell’di, una ragazza di 13 anni. Su disposizione della Procura per i minorenni di Bologna, ildi, un ragazzo di 15 anni, è stato condotto in un carcere minorile. L’arresto arriva propriosi svolgevano i primi esami autoptici sul corpo della giovane, deceduta il 25 ottobre dopo una caduta dall’ottavo piano di un palazzo.era stata vista in compagnia delpoco prima della tragedia, e inizialmente lui aveva dichiarato che la ragazza era caduta da sola.