Lettera43.it - Morta Matilde Lorenzi, le reazioni: da Sofia Goggia alla Fisi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il mondo dello sci piange la morte di, giovane promessa azzurra deceduta a soli 19 anni dopo una caduta in allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. Immediata la reazione da parte della Federazione sport invernali: «Laè in lutto, le attività di allenamento sono sospese», si legge sull’account ufficiale. «Ci stringiamo ai familiari e agli amici e tutti coloro che hanno voluto bene ae la ricorderanno per sempre». Cordoglio anche dal presidente Flavia Roda e da tutta la squadra dello sci azzurro. Su Instagram è intervenuta anche la federazione internazionale. «Vicini al lutto», ha postato la Fis assieme a una foto in bianco e nero di. «Porgiamo le più sentite condoglianze per la sua tragica scomparsa».