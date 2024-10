Lettera43.it - Morta a 79 anni Teri Garr, era stata l’assistente Inga in ‘Frankenstein Junior’

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Èa 79l’attrice, candidata all’Oscar per il suo ruolo in Tootsie e famosa anche per aver interpretatonel film cult Frankenstein Junior. Aveva rivelato di essere affetta da sclerosi multipla nel 2002 e quattrodopo erasottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza per un aneurisma cerebrale. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2011.sul set di Frankenstein Junior (Getty Images).Eracandidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista Nata in Ohio l’11 dicembre 1944, aveva esordito sul grande schermo come ballerina ne L’idolo di Acapulco (1963) con Elvis Presley. Aveva conosciuto poi il successo nel 1974, anno in cui aveva interpretato, l’avvenente assistente del dottor Frederick von Frankenstein (Gene Wilder) in Frankenstein Junior di Mel Brooks.