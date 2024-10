Milan Futuro, Bonera: “Siamo un gruppo sano. Singoli? La differenza la fa …” (Di martedì 29 ottobre 2024) Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali al termine della sfida contro il Perugia Pianetamilan.it - Milan Futuro, Bonera: “Siamo un gruppo sano. Singoli? La differenza la fa …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Daniele, tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali al termine della sfida contro il Perugia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan Futuro, Bonera: “Siamo un gruppo sano. Singoli? La differenza la fa …”; Bonera a Milan TV: "Oggi nella riunione tecnica ho detto di credere in noi stessi ed in quello che...; Perugia – Milan Futuro 0-2. Il post partita con Angella e Bonera; Eurogol di capitan Zeroli. Il Milan Futuro risorge; Milan Futuro, Bonera dopo il Perugia: "Vittoria della squadra. Quando si ha un gruppo sano i risultati si vedono"; È storia per il Milan Futuro, mister Bonera fa festa: "Contento di aver subito gol..."; Leggi >>>

Milan Futuro, Bonera: "Pressione su Camarda? Non gli servono troppi consigli"

(tuttomercatoweb.com)

Colpo del Milan Futuro che con due reti nei primi 30 minuti di gara vince per la seconda volta in questa annata, vincendo nel campo del Perugia: gol di.

Eurogol di capitan Zeroli. Il Milan Futuro risorge

(ilgiorno.it)

Girone B, bis al Perugia nonostante le tante assenze. In gol anche Alesi. Bonera: "Siamo sulla buona strada e Kevin è un patrimonio della società".

Milan Futuro, i tifosi del Perugia: “Squadre B, nessun futuro”

(informazione.it)

Allo stadio 'Renato Curi' di Perugia si è giocata la gara tra Perugia e Milan Futuro, partita della 11^ giornata del campionato Serie C Now per la stagione 2024-2025. Rossoneri di Bonera che cercano c ...

Conferenza stampa Bonera: le parole del tecnico dopo Perugia Milan Futuro

(milannews24.com)

Conferenza stampa Bonera: il tecnico ha mostrato tutta la propria soddisfazione per la vittoria odierna contro il Perugia Intervenuto in conferenza stampa dopo Perugia-Milan Futuro, Daniele Bonera ha ...