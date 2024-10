.com - Migranti: Tribunale di Bologna rinvia decreto “Paesi sicuri” alla Corte Ue. Chiedendo: “La Germania nazista era sicura?”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sul caso di un cittadino del Bangladesh che aveva richiesto la protezione internazionale, ildiilUe. E proprio sulla definizione di "paese sicuro" che si fonda il lungo quesito che ilha inviato in Lussemburgo, entrando però anche nel merito e contestando il principio per cui potrebbe definirsi sicuro un Paese in cui la generalità, o maggioranza, della popolazione viva in condizioni di sicurezza, visto che il sistema di protezione internazionale si rivolge in particolare alle minoranze minacciate e perseguitate L'articolodiUe.: “Laera?” proviene da Firenze Post.