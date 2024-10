L’indagine sullo spionaggio si allarga: cosa c’entrano gli 007 israeliani, il gas iraniano e Stefano Speroni (Eni) (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ottobre 2024 – Le carte, tante, tantissime, dell'inchiesta sul dossieraggio con al centro la società Equalize, svelano anche un interessamento israeliano alla grande mole di dati in possesso del gruppo di via Pattari. E fanno emergere l’ipotesi di un traffico illecito di gas iraniano in Italia. Le rivelazioni degli israeliani "cosa sono venuti a fare?” La seconda visita Il contrasto ai russi di Wagner Le rivelazioni degli israeliani È, questa, la rivelazione che alcuni presunti componenti dell'intelligence di Tel Aviv avrebbero fatto ad alcuni indagati dell'inchiesta della procura di Milano sullo spionaggio. Ilgiorno.it - L’indagine sullo spionaggio si allarga: cosa c’entrano gli 007 israeliani, il gas iraniano e Stefano Speroni (Eni) Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ottobre 2024 – Le carte, tante, tantissime, dell'inchiesta sul dossieraggio con al centro la società Equalize, svelano anche un interessamento israeliano alla grande mole di dati in possesso del gruppo di via Pattari. E fanno emergere l’ipotesi di un traffico illecito di gasin Italia. Le rivelazioni deglisono venuti a fare?” La seconda visita Il contrasto ai russi di Wagner Le rivelazioni degliÈ, questa, la rivelazione che alcuni presunti componenti dell'intelligence di Tel Aviv avrebbero fatto ad alcuni indagati dell'inchiesta della procura di Milano

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’sullosi: cosa c’entrano gli 007 israeliani, il gas iraniano e Stefano Speroni (Eni); Dossieraggio maxi inchiesta, spiati anche 24 romagnoli: chi sono; Scooter contro auto in via Livigno: due giovani ricoverati in condizioni serie; Sil'inchiesta sullo "spione" che sbirciava i conti di politici e vip: indagata anche Intesa Sanpaolo; L'inchiesta sul dossieraggio si. Melillo e Cantone chiedono di essere sentiti e intanto la politica insorge; In Polonia la rete dirusso è sempre più fitta; Leggi >>>

L’indagine sullo spionaggio si allarga: cosa c’entrano gli 007 israeliani, il gas iraniano e Stefano Speroni (Eni)

(ilgiorno.it)

È, questa, la rivelazione che alcuni presunti componenti dell'intelligence di Tel Aviv avrebbero fatto ad alcuni indagati dell'inchiesta della procura di Milano sullo spionaggio ... entrambi, si legge ...

Dossier e tre maxi indagini aperte, Cerno: "Aree grigie potrebbero coincidere"

(iltempo.it)

Potrebbe esserci un filo rosso che unisce le tre maxi indagini che stanno scuotendo l'Italia e attirando l'attenzione della politica e ...

Italia, lo scandalo dati si allarga a Lituania e Gran Bretagna: contatti con intelligence straniere

(msn.com)

Si attendono gli interrogatori di garanzia dei sei accusati. Il governo italiano parla di pericolo per la democrazia, non solo per l'Italia. Dalle intercettazioni risultano vari committenti e clienti, ...

Dossieraggio, il server top secret in Lituania: "Nessuno andrà a controllare". E spunta anche un'agenzia sospetta a Roma

(affaritaliani.it)

Lo scandalo dossieraggio si allarga ulteriormente e ora nel mirino degli inquirenti è finita anche un'altra agenzia di spionaggio, questa volta a Roma che avrebbe avuto contatti con quella di Milano E ...