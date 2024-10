Liguria, FdI raddoppia (quasi) i seggi, ma i soliti giornali trasformano l’exploit in un flop (Di martedì 29 ottobre 2024) Alla maggioranza 17 seggi di cui la maggior parte a esponenti civici, FdI in Liguria passa da tre a cinque consiglieri, cresce dal 10,8 delle ultime regionali al 14,3 per cento, ma sui soliti giornali (Repubblica, Fatto e Domani) c’è chi scrive addirittura la bufala del “flop” di FdI. Peana e brindisi invece per il Pd, che rimedia una sonora sconfitta e con 8 seggi resta all’opposizione. Verrebbe da dire: è la stampa (di sinistra), bellezza. Donzelli sulle elezioni in Liguria: “Le liste civiche contano” Ai giornali legati all’opposizione piace evidentemente raccontare una realtà parallela, autoconsolatoria, dove il Pd ha “vinto” e FdI mostra segni di cedimento. Quindi si vanno a prendere i risultati delle politiche e addirittura delle Europee. A riportare il ragionamento nell’alveo della politica e non delle suggestioni, in una intervista al Corriere della Sera Giovanni Donzelli. Secoloditalia.it - Liguria, FdI raddoppia (quasi) i seggi, ma i soliti giornali trasformano l’exploit in un flop Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Alla maggioranza 17di cui la maggior parte a esponenti civici, FdI inpassa da tre a cinque consiglieri, cresce dal 10,8 delle ultime regionali al 14,3 per cento, ma sui(Repubblica, Fatto e Domani) c’è chi scrive addirittura la bufala del “” di FdI. Peana e brindisi invece per il Pd, che rimedia una sonora sconfitta e con 8resta all’opposizione. Verrebbe da dire: è la stampa (di sinistra), bellezza. Donzelli sulle elezioni in: “Le liste civiche contano” Ailegati all’opposizione piace evidentemente raccontare una realtà parallela, autoconsolatoria, dove il Pd ha “vinto” e FdI mostra segni di cedimento. Quindi si vanno a prendere i risultati delle politiche e addirittura delle Europee. A riportare il ragionamento nell’alveo della politica e non delle suggestioni, in una intervista al Corriere della Sera Giovanni Donzelli.

