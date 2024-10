Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios è diventato terrapiattista: “Folle pensare di aver costruito le Piramidi. Il globo non rotondo? Non mi sorprenderebbe”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Quando non è impegnato ad attaccare Sinner sui social, Nicksi impegna (con scarsi e discutibili risultati) a riscrivere la storia dell’umanità con folli teorie di cospirazione. “Se credo che gli antichi Egizi siano stati in grado di costruire le? No, non credo, penso sia impossibile. È una follia. Come è possibile che loro abbiano fatto tutte le misurazioni corrette, e che siano tutte allineate. Che fecero rotolare grandi pietre sui tronchi è un’affermazione. E perché le porte sono così grandi? Non credo proprio che ne fossimo capaci. Siamo nel 2024 e non riusciamo nemmeno ad andare tutti d’accordo. E pensi che abbiamole? Sei pazzo. Questa è roba da folli“. Così, il tennista australiano avrebbe esposto tutti i suoi dubbi nel podcast di Louis Theroux.