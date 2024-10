In Liguria ha perso Beppe Conte (Di martedì 29 ottobre 2024) È finita così. È finita che in Liguria Beppe Grillo ha affondato Beppe Conte. Il centrosinistra di Andrea Orlando, sostenuto da Pd e M5S, ha perso le elezioni regionali. Vince Marco Bucci, sindaco di Genova, nuovo presidente di Regione dopo Giovanni Toti, dimessosi per via delle note vicende giudiziarie. Quotidiano.net - In Liguria ha perso Beppe Conte Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) È finita così. È finita che inGrillo ha affondato. Il centrosinistra di Andrea Orlando, sostenuto da Pd e M5S, hale elezioni regionali. Vince Marco Bucci, sindaco di Genova, nuovo presidente di Regione dopo Giovanni Toti, dimessosi per via delle note vicende giudiziarie.

