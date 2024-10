Butac.it - Il processo a Bill Gates in Olanda

(Di martedì 29 ottobre 2024) Alcuni profili X da qualche giorno stanno diffondendo la notizia cheandrà ain. La fonte principale della notizia è l’account Leading Report, 623.824 follower, il post è del 23 ottobre e recita: BREAKING: A Dutch court has ruled thatmust stand trial in the Netherlands for allegedly ‘misleading the public about the safety of COVID-19 vaccines,’ according to the Dutch newspaper De Telegraaf. Che tradotto: ULTIM’ORA: Un tribunale olandese ha stabilito chedovrà comparire in tribunale nei Paesi Bassi con l’accusa di aver “ingannato l’opinione pubblica sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19”, secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf.