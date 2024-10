Sport.quotidiano.net - Il Mantova cerca il colpaccio la corazzata Palermo. Le ultime e le probabili formazioni

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – È già tempo di tornare in campo per ilche domani sera, mercoledì 30 ottobre, ospiterà al Martinelli (fischio d’inizio alle 20.30) il, una delle squadre più accreditate del torneo cadetto. La squadra di Possanzini non ha ancora smaltito le forti emozioni suscitate dalla partita in casa della Sampdoria. Un incontro che, a tratti, ha visto i biancorossi condurre il gioco, ma che, complice il gol annullato nel finale a Mancuso (per un non ben precisato fallo di confusione), si è concluso con una sconfitta che, sostanzialmente, conferma la scarsa fortuna in trasferta dei virgiliani, che non riescono a concretizzare le occasioni che pure creano.