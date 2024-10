Eros Ramazzotti non sarebbe più single: lo scatto scatena il gossip (Di martedì 29 ottobre 2024) Eros Ramazzotti non sarebbe più single: lo scatto scatena il gossip – Eros Ramazzotti non è più single? Il dubbio è forte tra i fan dopo la diffusione di alcuni scatti. Il popolare cantante, come saprete, ha festeggiato ieri, 28 ottobre 2024, 61 anni. Per l’occasione Ramazzotti ha deciso di organizzare un pranzo con alcuni amici e colleghi. Non c’erano ex mogli e neanche figli: solo un ristretto gruppo tra cui figuravano anche personaggi famosi. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è rischio stasera: le anticipazioni Leggi anche: Totti e Noemi, dopo lo scandalo interviene Staffelli Eros Ramazzotti non sarebbe più single: lo scatto scatena il gossip Eros Ramazzotti si è ritagliato delle ore all’insegna della spensieratezza. Tvzap.it - Eros Ramazzotti non sarebbe più single: lo scatto scatena il gossip Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 29 ottobre 2024)nonpiù: loilnon è più? Il dubbio è forte tra i fan dopo la diffusione di alcuni scatti. Il popolare cantante, come saprete, ha festeggiato ieri, 28 ottobre 2024, 61 anni. Per l’occasioneha deciso di organizzare un pranzo con alcuni amici e colleghi. Non c’erano ex mogli e neanche figli: solo un ristretto gruppo tra cui figuravano anche personaggi famosi. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è rischio stasera: le anticipazioni Leggi anche: Totti e Noemi, dopo lo scandalo interviene Staffellinonpiù: loilsi è ritagliato delle ore all’insegna della spensieratezza.

Eros Ramazzotti festeggia i suoi 61 anni con una pranzo intimo in Franciacorta, tra gli ospiti un'ex tronista e i colleghi Antonacci e Pezzali

Eros Ramazzotti festeggia i suoi 61 anni con una pranzo intimo in Franciacorta, tra gli ospiti un'ex tronista e Antonacci e Pezzali ...

Eros Ramazzotti, la foto sospetta: (forse) si è di nuovo fidanzato. Ecco con chi

Nuovo amore per Eros Ramazzotti? In queste ore una foto sospetta in compagnia avrebbe fatto sorgere dei dubbi a riguardo. Non solo il compleanno: Eros Ramazzotti sta facendo parlare per uno scatto sos ...

Eros rompe il silenzio sull'addio a Dalila. Poi le dichiarazioni su Michelle: "Un pilastro delle mie giornate"

La storia tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è ufficialmente finita con le dichiarazioni di lei che su Instgaram non ha nascosto una certa amarezza per come si sia conclusa una relazione che parev ...

Eros Ramazzotti festeggia i 61 anni tra amici e vini della Franciacorta: presenti anche Max Pezzali e Biagio Antonacci

Festa a casa per Eros Ramazzotti. Il cantante ha deciso di celebrare i suoi 61 anni, compiuti ieri, 28 ottobre, a Erbusco, in provincia di Brescia, con un pranzo consumato tra i vini della Franciacort ...