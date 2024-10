È morta Teri Garr, la Inga di Frankenstein Jr. (Di martedì 29 ottobre 2024) Lutto nel mondo del cinema, è morta l'attrice americana Teri Garr, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 79 anni. Aveva recitato accanto a Gene Wilder in "Frankenstein Junior" nel ruolo di Inga. Era stata candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie".Chi era Teri GarrTeri Garr era nata Today.it - È morta Teri Garr, la Inga di Frankenstein Jr. Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lutto nel mondo del cinema, èl'attrice americana, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 79 anni. Aveva recitato accanto a Gene Wilder in "Junior" nel ruolo di. Era stata candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie".Chi eraera nata

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Morta Teri Garr, la Inga di Frankenstein Junior; Morta l'attrice Teri Garr, l'indimenticabile Inga in Frankenstein Junior; E’ morta Teri Garr, l'indimenticabile Inga in Frankenstein Junior; Frankenstein Jr, morta Teri Garr: fu Inga, la bionda assistente di Gene Wilder. Era malata di sclerosi multipl; Morta l'attrice Teri Garr indimenticabile Inga di Frankenstein Junior e Tootsie: aveva 79 anni, la carriera; Morta Teri Garr, fu l'indimenticabile Inga in Frankenstein Junior; Leggi >>>

Frankenstein Jr, morta Teri Garr: fu Inga, la bionda assistente di Gene Wilder. Era affetta da sclerosi multipla

(msn.com)

L'attrice statunitense Teri Garr, adorabile interprete candidata all'Oscar per il suo ruolo in «Tootsie» e che ha recitato accanto a ...

Morta l'attrice Teri Garr indimenticabile Inga di Frankenstein Junior e Tootsie: aveva 79 anni, la carriera

(notizie.virgilio.it)

Teri Garr è morta a 79 anni: l'attrice si era ritirata dopo la diagnosi di sclerosi multipla. Il ruolo di Inga in Frankenstein Junior diventò iconico ...

Morta a 79 anni Teri Garr, era stata l’assistente Inga in ‘Frankenstein Junior’

(msn.com)

Morta a 79 anni Teri Garr, star di 'Frankenstein Junior' 'Tootsie'. Era affetta da sclerosi multipla. L'addio alle scene nel 2011.

Morta Teri Garr, l'indimenticabile Inga in Frankenstein Junior

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...