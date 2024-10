“È lui, correte”. Trovato il 39enne scomparso da un mese dopo l’uscita col cane, stava per andarsene (Di martedì 29 ottobre 2024) Un uomo di 39 anni scomparso per un mese in un parco dello stato di Washington, scampato a morte certe solo grazie a bacche e acqua, l’unica soluzione che ha Trovato per evitare la fine della sua esistenza. Quella che era iniziata come una corsa di un giorno per l’uomo si è trasformata in un angosciante calvario durato un mese, quando si è perso senza cibo, senza linea telefonica e con pochissimi vestiti. Con sé aveva solo uno zaino, quando è stato finalmente salvato il 30 agosto. “Non avrei mai immaginato che questa fosse l’esperienza a cui stavo andando incontro quando uscivo a correre”, dice oggi, quando la sua storia è stata resa nota. “E non avrei neanche immaginato che questo tipo di sopravvivenza potesse essere possibile”. Thesocialpost.it - “È lui, correte”. Trovato il 39enne scomparso da un mese dopo l’uscita col cane, stava per andarsene Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un uomo di 39 anniper unin un parco dello stato di Washington, scampato a morte certe solo grazie a bacche e acqua, l’unica soluzione che haper evitare la fine della sua esistenza. Quella che era iniziata come una corsa di un giorno per l’uomo si è trasformata in un angosciante calvario durato un, quando si è perso senza cibo, senza linea telefonica e con pochissimi vestiti. Con sé aveva solo uno zaino, quando è stato finalmente salvato il 30 agosto. “Non avrei mai immaginato che questa fosse l’esperienza a cui stavo andando incontro quando uscivo a correre”, dice oggi, quando la sua storia è stata resa nota. “E non avrei neanche immaginato che questo tipo di sopravvivenza potesse essere possibile”.

