Conte non è primo per caso ma ancora si avverte la vulnerabilità di chi è arrivato decimo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Questa sera gli uomini di Antonioscendono in campo a San Siro contro il Milan per una sfida difficile. Il Corriere della Sera ha analizzato la situazione del Napoli chiedendosi se quella del tecnico sia una falsa modestia “Sette vittorie su sette non possono essere solo frutto del caso, eppure la sfida di stasera mettedi fronte alvero ciclo di ferro. Fin qui nessuno ha scherzato, certo. Visto da un’altra prospettiva, il percorso compiuto dal Napoli, con un calendario tutto sommato favorevole e senza l’intermezzo delle Coppe, è servito per costruire un bottino che all’occorrenza può tornare utile. Questo il pensiero (quasi unico) professato dall’allenatore, che concettualmente sceglie di restare uno fra tanti e non ildei tanti.