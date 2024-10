.com - Calcio / Prima Categoria 2024-2025, il racconto della 6^ giornata dei gironi B e C

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel girone B sei squadre in 3 punti per le prime posizioni: in testa il trio Castelfrettese-Montemarciano-Osimo, seguono Olimpia Marzocca, Real Cameranese e Ostra. Nel girone C, la Passatempese è terza VALLESINA, 29 ottobre– Dopo la sestadia fare da padrone sono i numeri 6 e 3, non riferiti a giocatori particolari ma proprio alle cifre, alle posizioni o ai distacchiclassifica. Sei, come le squadre che stanno lottando per le posizioni nobili del girone B. Racchiuse in tre punti: 6 si può dividere per tre. 3, come le capoliste: Castelfrettese, Osimo e Montemarciano, tutte e tre vincenti contro Borgo Minonna, Borghetto e San Biagio.