Laprimapagina.it - Bologna. Piano della Notte, le iniziative per Halloween in zona universitaria

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il bilancio positivo dell’esperienza estiva, nell’ambito delpromosso dal Comune di, durante ladidiverseanimeranno il parcoMontagnola, piazza Aldrovandi e piazza Rossini, con l’obiettivo di migliorare la vivibilitàattraverso un’offerta culturale rivolta a un pubblico il più possibile ampio, aumentando il senso di sicurezza per tutte e tutti. Al parcoMontagnola, Frida nel parco e Montagnola Republic propongono unabianca, sull’onda del successo dell’iniziativa di fine agosto. Si parte alle 16.30 per prepararsi alla serata con truccabimbi e attività per bambine e bambini, come il laboratorio di intarsio delle zucche. Poi, letture del terrore, tornei di ping pong e di biliardino, e alle 20 contestmaschera più spaventosa.