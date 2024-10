Ilfattoquotidiano.it - Al pastore tedesco dell’industriale indiano Ratan Tata una parte del patrimonio da 100 milioni di euro: “Più che un testamento, un gesto di gratitudine”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ha scosso il mondo finanziarioe mondiale la scomparsa del magnate, morto a 86 anni. Nel suo Paese si sono svolti addirittura i funerali di stato con la cerimonia che si è tenuta a Mumbai, dove hannocipato il ministro agli Interni Amit Shah, in rappresentanza del premier Narendra Modi. Il premier, che era in viaggio verso il Laos, per il summit dei leader Asean-India e East Asia, ha omaggiato pubblicamente la memoria del magnate che ha trasformato il Gruppoin una potenza economica globale. Però c’era anche tanta curiosità attorno al gigantescostimato a ben 100di dollari. E il piccolo colpo di scena è avvenuto. Sono tre gli individui che avranno priorità assoluta sull’ingente somma.