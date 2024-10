A processo per gli abusi. Depardieu non va in aula (Di martedì 29 ottobre 2024) Falsa partenza per il processo a Gérard Depardieu. Convocato ieri in tribunale a Parigi per difendersi da nuove accuse di abusi sessuali, l’attore di 75 anni ha dato forfait invocando motivi di salute, mentre un centinaio di persone ha manifestato davanti al tribunale di Parigi a sostegno delle vittime. Il processo slitta di 5 mesi, al 24 e 25 marzo 2025, con una perizia medica a inizio marzo per valutare lo stato di salute dell’attore e la sua capacità di poter comparire o meno dinanzi ai giudici. Quotidiano.net - A processo per gli abusi. Depardieu non va in aula Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Falsa partenza per ila Gérard. Convocato ieri in tribunale a Parigi per difendersi da nuove accuse disessuali, l’attore di 75 anni ha dato forfait invocando motivi di salute, mentre un centinaio di persone ha manifestato davanti al tribunale di Parigi a sostegno delle vittime. Ilslitta di 5 mesi, al 24 e 25 marzo 2025, con una perizia medica a inizio marzo per valutare lo stato di salute dell’attore e la sua capacità di poter comparire o meno dinanzi ai giudici.

