A Doha discussa una tregua di 28 giorni a Gaza

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il capo della Cia Bill Burns ha discusso una nuova formulazione per un cessate il fuoco ae un accordo sul rilascio degli ostaggi in un incontro tenutosi domenica acon le controparti israeliane e del Qatar. Si tratta du una pausa di 28nei combattimenti, con il rilascio di circa 8 ostaggi da parte di Hamas e Israele che rilascia decine di prigionieri palestinesi. Lo scrive Axios citando tre funzionari israeliani. Un accordo parziale potrebbe riavviare i negoziati dopo due mesi di stop e avviare colloqui per un accordo più completo, nonché migliorare le condizioni umanitarie a. Tuttavia, rimangono ancora inconciliabili la richiesta di Hamas del ritiro completo dell’esercito israeliano dalla Striscia die l’intenzione del governo di Netanyahu di mantenere il controllo di alcune zone dell’enclave palestinese.