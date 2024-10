Verona, i convocati per il Lecce: c’è un’assenza a sorpresa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro il Lecce Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro il Lecce. Assente Yllan Okou per un’infiammazione del tendine d’achille. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Montipò, Perilli, Magro. Difensori: Daniliuc, Faraoni, Calcionews24.com - Verona, i convocati per il Lecce: c’è un’assenza a sorpresa Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della sfida contro ilPaolo Zanetti, allenatore dell’Hellas, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della sfida contro il. Assente Yllan Okou per un’infiammazione del tendine d’achille. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Montipò, Perilli, Magro. Difensori: Daniliuc, Faraoni,

