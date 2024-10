Un centro per minori detenuti nel bene confiscato alla camorra (Di lunedì 28 ottobre 2024) In un bene confiscato alla camorra in via Genova a Casapesenna è stata realizzata una Comunità per minori in area penale. La struttura apparteneva a Salvatore Nobis, ritenuto esponente del clan dei Casalesi, fazione Zagaria. L’edificio ospiterà otto alloggi per i minori in area penale Casertanews.it - Un centro per minori detenuti nel bene confiscato alla camorra Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) In unin via Genova a Casapesenna è stata realizzata una Comunità perin area penale. La struttura apparteneva a Salvatore Nobis, ritenuto esponente del clan dei Casalesi, fazione Zagaria. L’edificio ospiterà otto alloggi per iin area penale

Un centro per minori detenuti nel bene confiscato alla camorra

