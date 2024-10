Trump attacca, 'Harris ha distrutto il Paese' (Di lunedì 28 ottobre 2024) Kamala Harris ha "distrutto il Paese": "ha orchestrato il maggiore tradimento della storia americana, ha importato criminali dalle prigioni di tutto il mondo, dal Venezuela al Congo". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio al Madison Square Garden di New York, di fronte a una folla di sostenitori. "Con me l'invasione dei migranti finirà ", ha aggiunto. Kamala Harris è un'"incompetente che ci porterà alla terza guerra mondiale", ha aggiunto, definendosi "l'unico presidente in anni che non ha iniziato una guerra". "Siamo un Paese occupato" dai migranti - ha proseguito: fra nove giorni l'Election Day del 5 novembre sarà il "nostro giorno della liberazione. Lancerò il più ambizioso piano di espulsioni della storia". "Sono contento di tornare nella città che amo - ha detto ancora, promettendo di mettere fine all'inflazione e far "tornare il sogno americano". Quotidiano.net - Trump attacca, 'Harris ha distrutto il Paese' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Kamalaha "il": "ha orchestrato il maggiore tradimento della storia americana, ha importato criminali dalle prigioni di tutto il mondo, dal Venezuela al Congo". Lo ha detto Donalddurante un comizio al Madison Square Garden di New York, di fronte a una folla di sostenitori. "Con me l'invasione dei migranti finirà ", ha aggiunto. Kamalaè un'"incompetente che ci porterà alla terza guerra mondiale", ha aggiunto, definendosi "l'unico presidente in anni che non ha iniziato una guerra". "Siamo unoccupato" dai migranti - ha proseguito: fra nove giorni l'Election Day del 5 novembre sarà il "nostro giorno della liberazione. Lancerò il più ambizioso piano di espulsioni della storia". "Sono contento di tornare nella città che amo - ha detto ancora, promettendo di mettere fine all'inflazione e far "tornare il sogno americano".

