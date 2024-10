Ilrestodelcarlino.it - Toyota, l’addio a Tosi: "Eri l’amore della mia vita"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Per il Ninja, iI motociclista, lo sciatore, il lavoratore, l’amico, il figlio.mia". Le parole sono di quelle che lacerano e colpiscono al cuore. E che raccontano già da sole tutto l’immenso dolore di una ragazza per la morte del proprio compagno di. Sono le parole di Benedetta, fidanzata di Fabio, uno dei due operai (l’altro è Lorenzo Cubello) morto a 34 anni nella tragediascorsa settimana allo stabilimentodi Borgo Panigale: la compagna del giovane ha pubblicato un lungo post su Facebook sfogando il proprio tormento, ma lanciando anche un messaggio a tutti coloro che conoscevano Fabio e che vorrebbero stringersi in un ultimo, sentito abbraccio per ricordarlo domani. Oggi e domani a Castenaso sarà aperta la camera ardente, domani si svolgerà il funerale.