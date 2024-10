Ilgiorno.it - Teatro Ringhiera, via ai lavori dopo 7 anni di chiusura

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – Un passo avanti verso la manutenzione straordinaria deldi via Boifava, chiuso dal 2017. Alla gara d’appalto per isi sono presentate 105 imprese e alla fine il Comune ha aggiudicato il restyling dell’immobile al Gruppo Consales srl, in avvalimento con il Consorzio Stabile Artemide che partecipa in proprio. La base d’asta fissata da Palazzo Marino era di 1,9 milioni di euro, Consales srl ha puntato su un ribasso del 20,1% pari a 392 mila euro e alla fine ha conquistato l’appalto per 1.556.549 euro. Il cantiere dovrebbe aprire nelle prossime settimane e concludersi entro un anno (la durata prevista per le opere è di 347 giorni): dunque nel novembre del 2025, o al massimo entro la fine del 2025 ilpotrebbe essere riqualificato e pronto a riaprire.