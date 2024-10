Schiaffo degli elettori liguri a Morra | con lo 09% punito anche per le frasi sciacallesche su Bucci

Secoloditalia.it - Schiaffo degli elettori liguri a Morra: con lo 0,9% punito (anche) per le frasi sciacallesche su Bucci

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le elezioni ina hanno uno sconfitto certo: Nicola, che dopo mesi di dichiarazioni sfrenate e per certi versi indegne sullo stato di salute di Marco, ha ricevuto un implacabile responso delle urne. Con un misero 0,9% di preferenze, l’ex grillino ormai espulso, incassa il triste verdetto: laa, per ora, gli chiude la porta in faccia. È una sconfitta amara per, che in passato non ha mai lesinato attacchi personali, nemmeno quando si è trattato di affondare sulla malattia del sindaco di Genova Marco, sollevando una bufera politica. Il titolo che accompagnava la sua intervista al Foglio «è malato oncologico come Santelli: chi lo vota deve esserne consapevole» deve aver scosso persino chi, in passato, lo aveva appoggiato.