Referendum in val di Sole Trentino per il 9858% dei votanti orsi e lupi sono pericolosi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per il 98,58% dei(7.731) la presenza die iin valle di, nella val di Pejo e in val di Rabbi () è «un grave pericolo per la sicurezza pubblica e un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali». Lo hanno deciso i cittadini che ieri, domenica 27 ottobre, sirecati alle urne per esprimersi su un quesito formulato da un comitato nato dopo la morte di Andrea Papi, il 26enne ucciso dall’orso JJ4 il 5 aprile 2023. La consultazione popolare era puramente consultiva: le regole per la gestione dei grandi carnivorisuddivise tra Trento, Roma e Bruxelles, e nondi competenza della Comunità di valle, scrive il Corriere della Sera. Ma si tratta certamente di un segnale politico, come ha sottolineato il presidente della Comunità di Valle, Lorenzo Cicolini. I risultati delI voti validistati 7.