Referendum in Trentino: Il Giudizio dei Cittadini sulla Presenza di Orsi e Lupi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente Referendum nella Valle di Sole, in Trentino, ha suscitato un ampio dibattito sull'impatto della Presenza di grandi carnivori come Orsi e Lupi nelle comunità locali. Le votazioni si sono svolte domenica 27 ottobre e hanno visto un'affluenza significativa, con il 63,16% degli elettori che si sono espressi riguardo a una questione che tocca da vicino la sicurezza pubblica e le tradizioni locali. I risultati parlano chiaro: una schiacciante maggioranza ha considerato la Presenza di queste specie selvatiche come un pericolo concreto. Risultati del Referendum: Un Chiaro Messaggio dai Cittadini Con 7.731 voti favorevoli, pari al 98,58% dei votanti, l'opinione prevalente è quella che considera gli animali selvatici una minaccia per la sicurezza della comunità.

Referendum in Trentino: Il Giudizio dei Cittadini sulla Presenza di Orsi e Lupi

