PROBABILE FORMAZIONE Milan-Napoli, Gazzetta: Rafael Leao ancora in panchina? Le scelte di Paulo Fonseca

Paulo Fonseca lascerà nuovamente Rafael Leao fuori dal primo minuto anche in Milan-Napoli? La PROBABILE FORMAZIONE rossonera Altra panchina per Rafael Leao. Nonostante le dichiarazioni positive sul calciatore rilasciate dal tecnico nella conferenza stampa alla viglia di Milan-Napoli, Paulo Fonseca dovrebbe escludere ancora una volta il numero dieci dalla FORMAZIONE titolare. Per la seconda volta di fila. Noah Okafor dovrebbe prendere il suo posto nel ruolo di esterno sinistro. Non l'unica novità nell'undici di partenza. Nessuna sorpresa tra i pali: sarà ancora una volta Mike Maignan a difendere la porta. Davanti a lui i due centrali saranno Malick Thiaw e Fikayo Tomori, visto il forfait di Matteo Gabbia, con terzini Emerson Royal e Filippo Terracciano – in vantaggio nel ballottaggio con Davide Calabaria.

