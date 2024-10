Pistoiese, nervi tesi dopo la sconfitta. Aggredita l’auto dei giocatori, la rabbia di Iorio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pistoia, 28 ottobre 2024 – sconfitta sul campo di Sasso Marconi, 2-1, battuta sonoramente fuori dal rettangolo verde. La società FC Pistoiese non ci sta e intende far chiarezza circa quanto accaduto dopo il triplice fischio di Sasso Marconi - FC Pistoiese, partita valida per la nona giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Non solo: il presidente Sergio Iorio è intervenuto su alcuni fatti incresciosi ai danni di alcuni familiari di tesserati arancioni, verificatisi sempre nel post partita, all’esterno dell’impianto della provincia bolognese. Ma procediamo con ordine. “Quello che ha coinvolto il tesserato del club (Felice Ragone, vice allenatore, ndr) è stato un diverbio verbale: non c’è stato, dunque, alcuno scontro fisico. Lanazione.it - Pistoiese, nervi tesi dopo la sconfitta. Aggredita l’auto dei giocatori, la rabbia di Iorio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pistoia, 28 ottobre 2024 –sul campo di Sasso Marconi, 2-1, battuta sonoramente fuori dal rettangolo verde. La società FCnon ci sta e intende far chiarezza circa quanto accadutoil triplice fischio di Sasso Marconi - FC, partita valida per la nona giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Non solo: il presidente Sergioè intervenuto su alcuni fatti incresciosi ai danni di alcuni familiari di tesserati arancioni, verificatisi sempre nel post partita, all’esterno dell’impianto della provincia bolognese. Ma procediamo con ordine. “Quello che ha coinvolto il tesserato del club (Felice Ragone, vice allenatore, ndr) è stato un diverbio verbale: non c’è stato, dunque, alcuno scontro fisico.

