Un PalaBigi senza pace. Sabato sera, in occasione della partita di basket di serie A tra Unahotels e Brescia, il Parquet reggiano sembrava più una pista di hockey su ghiaccio che un campo adatto alla pallacanestro. Tante le scivolate, decisamente sopra la media, dei protagonisti sul Parquet, che hanno obbligato i ragazzini delle under biancorosse a numerosi interventi sul terreno di gioco con gli spazzettoni di rito.

PalaBigi, guaio umidità. Parquet troppo scivoloso Il rimedio? La Coca-Cola

