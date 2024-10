Lanazione.it - Operaio preso a bastonate in azienda. L’accusa: “Ti sei rivolto al sindacato”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Quarrata (Pistoia), 28 ottobre 2024 – Aggredito eal suo arrivo in. La sua colpa? Essersialper denunciare le pessime condizioni lavorative. E’ quanto scrive il Sudd Cobas in merito alla vicenda che riguarda un giovanepakistano impiegato in una ditta di Quarrata. Per questo è stato indetto uno sciopero a partire dalle 16 di oggi, 28 ottobre. Il 22enne, è stato spiegato, si èal pronto soccorso di Prato dove ha ricevuto 7 giorni di prognosi. Tahla, questo il nome del lavoratore, sarebbe stato colpito questa mattina al volto e alle braccia dentro la fabbrica in cui lavora, “un’a conduzione cinese", scrive ancora il